Workshop Silent Action in Hassfurt

HAßFURT, LKR. HAßBERGE – Der Kreisjugendring Haßberge (KJR) veranstaltet am 3. Juni einen Workshop zum Thema Multikanalkopfhörer.

Der Workshop „Silent Action“ findet am 03.06.2025 von 18:30 bis 20:30 Uhr in der Geschäftsstelle des KJR Haßberge in Haßfurt statt. Dabei werden die Funktionsweise und die vielfältigen Einsatzbereiche von Multikanalkopfhörern kennengelernt. Ob Silent-Schnitzeljagd, Impro-Theater oder Silent Disco: Es werden verschiedene Methoden und (Gruppen-)Spiele für Kinder und Jugendliche vorgestellt, die mit Multikanalkopfhörern umsetzbar sind. Die einfache Anwendung macht den Einsatz in der Kinder- und Jugendarbeit ideal. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Das Seminar richtet sich an Haupt- und Ehrenamtliche in der Kinder- und Jugendarbeit. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es beim Kreisjugendring Haßberge oder unter www.kjr-has.de/termine. Anmeldeschluss ist der 26.05.2025. Das Angebot ist kostenlos, die Plätze sind begrenzt.