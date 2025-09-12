World Cleanup Day 2025 auch in Würzburg – Gemeinsam für eine saubere Zukunft

WÜRZBURG – Die Stadt Würzburg und ihre Partnerstadt Mwanza in Tansania beteiligen sich in diesem Jahr am World Cleanup Day, der auf den gesamten September als „Cleanup Monat“ ausgeweitet wird. Die Umweltstation der Stadt Würzburg und die Stadtreiniger rufen alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, selbst aktiv zu werden und sich an den Reinigungsaktionen gegen die Vermüllung der Umwelt zu beteiligen.

Wer in Würzburg eine eigene Abfallsammelaktion mit dem Verein, der Firma, der Familie oder Freunden auf die Beine stellen möchte, kann sich unter der Telefonnummer 0931 374400 bei der Umweltstation melden. Die Umweltstation koordiniert sämtliche Sammlungen und stellt bei Bedarf auch Leihausrüstung zur Verfügung.

Zeitgleich wird in Würzburgs Partnerstadt Mwanza eine breit angelegte Reinigungsaktion stattfinden. Vorab organisiert die Stadtverwaltung dort einen Workshop zu nachhaltiger Abfallwirtschaft und Recyclinglösungen. Oberbürgermeister Martin Heilig betont die über die Müllbeseitigung hinausgehende Bedeutung des Aktionstags: „Die Abfallsammelaktionen sind ein gutes Beispiel dafür, wie wir als Gemeinschaft Verantwortung übernehmen und uns gegenseitig Mut machen können.“

Der World Cleanup Day ist die größte Bottom-up-Bürgerbewegung der Welt. Im Jahr 2024 kamen weltweit über 22 Millionen Menschen zusammen, um aktiv gegen Umweltverschmutzung vorzugehen. In Deutschland beteiligten sich 631.300 Menschen in 2.432 Städten und Gemeinden an den Aktionen, wobei 2.146 Tonnen Müll gesammelt wurden.

Aufräumaktionen können auf der Webseite des deutschen Trägervereins „Let’s Do It! Germany e.V.“ unter www.worldcleanupday.de registriert werden, um eine überregionale Sichtbarkeit zu erhalten. Zudem besteht die Möglichkeit, kostenloses Werbematerial herunterzuladen und ein Teilnahmezertifikat zu erhalten. Für weitere Fragen zur Abfallsammlung, -vermeidung und -trennung steht das Team der Umweltstation unter 0931/374400 oder per E-Mail an umweltstation@stadt.wuerzburg.de zur Verfügung.