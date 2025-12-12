WOW: Kunde der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge gewinnt 100.000 Euro
SCHWEINFURT – Große Freude herrscht bei einem Kunden der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge aus dem Landkreis Schweinfurt: Er ist einer der drei bayernweiten Hauptgewinner der PS-Sonderauslosung der Sparkassen im Dezember und erhält einen Gewinn von 100.000 Euro.
„Es ist ein ganz besonderer Moment, einem unserer Kunden solch eine freudige Nachricht zu überbringen“, sagte Peter Schleich, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse. Er gratulierte dem glücklichen Gewinner und freute sich, dass dieser Gewinn zu einem besonderen Weihnachtsfest und Jahresausklang beiträgt.
PS-Sparen verbindet Gewinnen und Helfen
Das PS-Sparen bietet den Kunden nicht nur die Chance auf attraktive Gewinne, sondern fördert auch zahlreiche soziale Initiativen in der Region. Wie eine Kundenbetreuerin erklärte, ist das PS-Sparen eine Möglichkeit, „Gutes zu tun und dabei die Chance auf attraktive Gewinne zu haben.“
Im Jahr 2025 wurden insgesamt über 19 Millionen Euro an PS-Sparer der bayerischen Sparkassen ausgeschüttet. Darunter waren:
-
Mehr als $850$ Gewinne in Höhe von jeweils $10.000$ Euro.
-
Über $2.500$ Gewinne à $1.000$ Euro.
Auch im kommenden Jahr geht das Gewinnen weiter: 2026 steigt die Gesamtgewinnsumme sogar auf 20 Millionen Euro.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!