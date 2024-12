Würzburg auf hartem Kurs: Schnelle Festnahme nach Diebstahl aus Pkw – 24-Jähriger in Untersuchungshaft – Weitere Taten geklärt

STADT U. LKR. WÜRZBURG – 24-Jähriger nach Pkw-Aufbruch festgenommen – Weitere Straftaten aufgedeckt

Am Mittwochmorgen, gegen 09:45 Uhr, wurde ein 24-jähriger Mann nach einem Pkw-Aufbruch in Veitshöchheim festgenommen. Der Täter war zuvor dabei beobachtet worden, wie er mit einem Brecheisen die Seitenscheibe eines Kleintransporters in der Wolfstalstraße einschlug und anschließend mit Beute flüchtete. Ein aufmerksamer Zeuge hatte die Polizei informiert, nachdem er den Vorfall gesehen hatte. Dank der detaillierten Beschreibung des Tatverdächtigen konnte die Polizei den 24-Jährigen nur wenige Minuten später im Ortsteil Veitshöchheim festnehmen, als dieser in einen Linienbus stieg. Bei ihm wurde eine Geldbörse gefunden, die aus dem aufgebrochenen Fahrzeug stammte.

Der Mann wird nicht nur für den Diebstahl aus dem Kleintransporter verantwortlich gemacht, sondern auch für mehrere weitere Straftaten. Bereits in der Vergangenheit waren Ermittlungen gegen ihn geführt worden. Unter anderem hatte er Ende November gewaltsam in einen Kiosk in Rottendorf eingebrochen und Bargeld sowie Getränkedosen entwendet. Zudem nutzte er eine gestohlene EC-Karte aus einer Arztpraxis in Rottendorf, um mehrere Einkäufe zu tätigen. Im Zeitraum von Juli bis September 2024 fälschte er zudem Rezepte, um in Apotheken verschreibungspflichtige Medikamente zu erhalten.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der 24-Jährige am Donnerstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, und der Mann befindet sich nun in Untersuchungshaft.