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Würzburg bekennt Farbe: Kinderklinik leuchtet blau für ME/CFS-Betroffene

12. Mai 2026Letztes Update 12. Mai 2026
Würzburg bekennt Farbe: Kinderklinik leuchtet blau für ME/CFS-Betroffene
Foto: Anna Wenzl / UKW
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WÜRZBURG – In der Nacht zum 12. Mai 2026 setzt die Kinderklinik des Universitätsklinikums Würzburg ein weithin sichtbares Zeichen der Solidarität. Im Rahmen der internationalen Initiative #LightUpTheNight4ME wird das Gebäude blau beleuchtet, um auf die oft „unsichtbare“ Krankheit ME/CFS aufmerksam zu machen.

Der 12. Mai ist der internationale ME/CFS-Tag. Deutschlandweit werden in dieser Nacht markante Gebäude blau angestrahlt, um das Bewusstsein für die Myalgische Enzephalomyelitis / das Chronische Fatigue-Syndrom zu schärfen – eine Erkrankung, die trotz ihrer Schwere noch immer zu wenig Beachtung findet.

Eine Krankheit, die das Leben zum Stillstand bringt

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ME/CFS ist eine schwere neuroimmunologische Erkrankung, die häufig infolge einer Virusinfektion auftritt. Besonders betroffen sind Frauen und Jugendliche. Die Symptome sind vielfältig und oft lebensverändernd:

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  • PEM (Post-Exertionelle Malaise): Das Leitsymptom, bei dem sich der Zustand nach geringster Belastung über Tage oder Wochen massiv verschlechtert.

  • Weitere Beschwerden: Chronische Schmerzen, Kreislaufprobleme, neurologische Ausfälle sowie eine extreme Überempfindlichkeit gegenüber Licht oder Geräuschen.

Fokus auf Kinder und Jugendliche

Für junge Menschen ist die Diagnose besonders hart, da sie oft mitten in der wichtigen Phase der Abnabelung vom Elternhaus oder der Ausbildung aus dem Leben gerissen werden.

„Viel zu oft wird die Krankheit noch übersehen“, betont Prof. Dr. Christoph Härtel, Direktor der Würzburger Kinderklinik. Ihm und seinem Team sei es ein großes Anliegen, die Betroffenen aus dem Schatten der öffentlichen Wahrnehmung zu holen. Die blaue Beleuchtung soll ein Signal an Patienten und Angehörige sein: Ihr werdet gesehen, und eure Krankheit wird ernst genommen.

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