Würzburg-City-Crime: Regenbogen-Fahne heruntergerissen, Haltestelle beschädigt und eine Unfallflucht – Gibt es Zeugen?

WÜRZBURG / INNENSTADT. Zwischen Mittwoch, 16:00 Uhr und Donnerstag, 09:00 Uhr, wurde bei einem Anwesen in der Ottostraße eine Regenbogenflagge von einem Balkon heruntergerissen und dieser mit rohen Eiern beworfen. Der Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen zweistelligen Betrag. Hinweise auf einen Täter gibt es bislang nicht.

WÜRZBURG / LENGFELD. Im Zeitraum zwischen Samstag, 06. Dezember, 12:00 Uhr und Samstag, 13. Dezember, 23:05 Uhr, wurde durch einen Unbekannten ein Haltestellenschild in der Werner-von-Siemens-Straße beschädigt und teilweise entwendet. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

WÜRZBURG / DÜRRBACHAU. Am Samstag kam es zwischen 17:40 Uhr und 18:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz eines Elektronikfachgeschäft in der Alfred-Nobel-Straße. Hierbei wurde ein grauer BMW an der Fahrertüre beschädigt. Der Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Hinweise auf einen Verursacher gibt es nicht.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel. 0931/457-2230 entgegen.