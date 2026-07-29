Würzburg erhält Zuschlag für bundesweiten Wärmepumpen-Infotag

WÜRZBURG, STADT UND LANDKREIS WÜRZBURG – Stadt und Landkreis Würzburg richten im Oktober 2026 einen bundesweiten Wärmepumpen-Infotag aus und informieren Bürgerinnen und Bürger herstellerneutral über den Heizungstausch.

Für das begehrte Veranstaltungsformat gab es rund 60 Bewerbungen, 25 Kommunen erhalten einen Zuschlag für die Saison 2026/2027. Das genaue Datum der Veranstaltung in Würzburg wird noch bekannt gegeben.

Die Stadt Würzburg hat im November 2025 einen kommunalen Wärmeplan beschlossen. Auch erste Gemeinden im Landkreis haben bereits entsprechende Wärmepläne verabschiedet, während sich weitere Kommunen aktuell in der Erstellung befinden.

Der kommunale Wärmeplan soll privaten Haushalten Orientierung geben, wie die zukünftige Wärmeversorgung aussehen kann. Um Eigentümerinnen und Eigentümer beim Thema Heizungstausch zu unterstützen, haben sich Stadt und Landkreis Würzburg für den Wärmepumpen-Infotag beworben.

Der Infotag richtet sich an Besitzerinnen und Besitzer von Ein- und Mehrfamilienhäusern und vermittelt praxisnahe Informationen zum Umstieg auf eine Wärmepumpe. Die Beratung erfolgt unabhängig von Herstellern und wird von Wärmewende-Expertin Anja Floetenmeyer-Woltmann sowie Dr. Marek Miara durchgeführt. Auch lokale Installationsbetriebe sollen vor Ort vertreten sein.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Mehrfamilienhäusern. Dabei werden unter anderem technische Möglichkeiten, Förderungen, umlagefähige Kosten und steuerliche Aspekte behandelt. Auch Wohnungseigentümergemeinschaften und Hausverwaltungen sind eingeladen.

„Wir freuen uns sehr über den Zuschlag und die Möglichkeit, unsere Bürgerinnen und Bürger neutral und hochwertig über die Heizung der Zukunft zu informieren“, sagt Oberbürgermeister Martin Heilig. Landrat Thomas Eberth betont, dass private Haushalte für die Umsetzung der Klimaschutzziele eine wichtige Rolle spielen.

Die Wärmepumpen-Infotage sind Teil einer bundesweiten Initiative kommunaler Wärmewende-Expertinnen und -Experten. Unterstützt wird das Format unter anderem durch den Bundesverband Wärmepumpe.

Nach Angaben der Veranstalter war die Wärmepumpe 2025 mit rund 48 Prozent Marktanteil die meistverkaufte Heiztechnik in Deutschland. Dabei wurden mehr Wärmepumpen verkauft als Gas- und Ölheizungen zusammen.

Auch die Entwicklung der Fördermittel spielt eine Rolle: Die Bundesförderung für den Heizungstausch wird seit Juli 2026 schrittweise reduziert. Durch frühzeitige Informationen können sich Eigentümerinnen und Eigentümer einen besseren Überblick über mögliche Förderbedingungen verschaffen.

Die Wärmepumpen-Infotage zählen zu den größten herstellerneutralen Informationsreihen zum Heizungstausch in Deutschland. In der ersten Saison wurden mehr als 7.500 Besucherinnen und Besucher erreicht. In der Saison 2026/2027 beteiligen sich 25 Kommunen an dem Format.