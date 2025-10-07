Würzburg: Internationaler Tag der älteren Menschen – Bunte Botschaften auf der Straße machten aufmerksam
WÜRZBURG – Anlässlich des „Internationalen Tags der älteren Menschen“ (Weltaltentag) am 1. Oktober setzten mehrere Würzburger Organisationen ein gemeinsames Zeichen für eine positive Haltung zum Alter und für das Engagement älterer Bürger. Mitarbeitende des Pflegestützpunkts, der Seniorenvertretung, der Seniorenberatungsstelle und von Halma e.V. machten mit Kreidebotschaften auf den Straßen auf die bundesweite Aktion „JA zum Alter“ aufmerksam. Der von den Vereinten Nationen ins Leben gerufene Tag erinnert jährlich an die Bedeutung älterer Menschen und stärkt die Solidarität zwischen den Generationen.
Beratungs- und Unterstützungsangebote in Würzburg
Die verschiedenen Organisationen bieten Würzburger Bürgerinnen und Bürgern umfassende und spezialisierte Unterstützung an:
- Seniorenberatungsstelle der Stadt Würzburg:
Das Ziel ist eine umfassende Beratung und die Förderung der Stärken älterer Bürger. Die Stelle dient als verlässlicher Ansprechpartner in allen Lebensphasen. Bei finanziellen Notlagen kann beispielsweise eine Unterstützung aus dem Senioren-Nothilfefonds der Stadt Würzburg eine wichtige Entlastung darstellen.
- Pflegestützpunkt:
Der Pflegestützpunkt ergänzt das Angebot, indem er pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige in allen Fragen rund um die Pflege berät. Die Beratung hilft unvorbereitet getroffenen Menschen, sich bei Pflegebedürftigkeit in Folge von Alter, Krankheit oder Behinderung zu orientieren, die Pflegestrukturen zu vernetzen und vielfältige Hilfestellungen aus einer Hand zu erhalten.
- Halma e.V. – „Hilfen für alte Menschen im Alltag“:
Dieser Verein ist die zentrale Anlaufstelle für alle Fragen rund um das Thema Demenz. Halma e.V. unterstützt den Wissenstransfer sowie den Auf- und Ausbau von Versorgungsstrukturen und Hilfsangeboten für Menschen mit Demenz und deren Angehörige.
