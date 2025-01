Würzburg: Neujahrsbaby Antonia erblickt um 5:28 Uhr das Licht der Welt

WÜRZBURG – In der Frauenklinik des Universitätsklinikums Würzburg (UKW) wurden im Jahr 2024 insgesamt 2133 Kinder geboren. Diese Zahl verteilt sich auf 2067 Geburten, darunter 64 Zwillings- und eine Drillingsgeburt. Im Vergleich zum Vorjahr 2023 waren es sechs Kinder weniger, die das Licht der Welt erblickten.

Ein besonderes Ereignis: Das erste Baby des Jahres 2025

Am Neujahrsmorgen sorgte Antonia für einen besonderen Moment: Das Mädchen wurde am 1. Januar um 05:28 Uhr geboren und ist damit das erste Baby des Jahres 2025 am UKW. Die Eltern Elena-Agneta und Ioan-Emanuel sowie die kleine Antonia sind wohlauf und freuen sich über diesen besonderen Start ins neue Jahr.

Marlene Winkler, leitende Hebamme des Klinikums, betont: „Das Neujahrsbaby begleiten zu dürfen, ist für uns immer etwas ganz Besonderes. Ich danke meinem engagierten Team, das jeden Tag mit Hingabe und Expertise für einen bestmöglichen Start ins Leben sorgt.“

Auch Prof. Dr. Ulrich Pecks, Leiter der Geburtshilfe am UKW, unterstreicht die emotionale Bedeutung von Geburten: „Jede Geburt ist ein Neuanfang, der weit über ein medizinisches Ereignis hinausgeht. Diese besonderen Momente machen unsere Arbeit so einzigartig.“

Die beliebtesten Vornamen des Jahres 2024

Im vergangenen Jahr führten die Namen Ella, Marie und Mia die Liste der beliebtesten Mädchennamen am UKW an. Bei den Jungen lagen Leon, Ben und Emil an der Spitze. Diese Namen wurden besonders häufig vergeben, gefolgt von Klassikern wie Elias, David und Noah.

Rückblick und Ausblick

Das Universitätsklinikum Würzburg blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück und freut sich darauf, auch 2025 wieder zahlreiche Familien begleiten zu dürfen. Mit rund 2000 Geburten jährlich gehört das UKW zu den führenden Einrichtungen für Geburtshilfe in der Region.