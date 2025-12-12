Würzburg: Taschendiebstahl schnell geklärt – Geldbörse an Eigentümer ausgehändigt

WÜRZBURG, SANDERAU – Ein Taschendiebstahl in einem Supermarkt in der Virchowstraße vergangenen Dienstagmorgen konnte schnell geklärt werden. Der Eigentümer erhielt seinen Geldbeutel samt Inhalt zurück.

Eine Streife der Würzburger Polizei wurde am Dienstag, gegen 20:30 Uhr, zu einer schlafenden Person geschickt, die sich nur schwer wecken ließ. Bei der Durchsuchung der Person fanden die Beamten den Geldbeutel eines 88-jährigen Deutschen. Nach einer Kontaktaufnahme mit diesem stellte sich heraus, dass ihm der Geldbeutel zuvor beim Einkaufen am Dienstagmorgen, gegen 10:30 Uhr, entwendet wurde. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Würzburg, konnte der Geldbeutel samt vollständigem Inhalt wieder an den Eigentümer ausgehändigt werden.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt gegen den 49-jährigen französischen Tatverdächtigen. Dieser wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg auf freien Fuß entlassen.