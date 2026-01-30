Auto IU

Würzburger Forscher entdecken neuartige Entzündungsfunktion von Blutplättchen

30. Januar 2026Letztes Update 30. Januar 2026
Würzburger Forscher entdecken neuartige Entzündungsfunktion von Blutplättchen
Intravitalmikroskopische Aufnahme aus der Leber eines Mausmodells: Ein Thrombozyt (türkis) haftet an der entzündeten Gefäßwand (gelb gestrichelt) und schnürt einen langen, fadenförmigen Membranfortsatz ab – einen sogenannten PITT (magenta). Diese von Thrombozyten freigesetzten Integrin- und Tetraspanin-reichen Tethers bleiben an der Gefäßwand zurück und fördern Entzündungsreaktionen, während sich der Thrombozyt selbst wieder in den Blutstrom löst. Maßstab: 1 µm. © Lehrstuhl für Experimentelle Biomedizin I, Universitätsklinikum Würzburg
Sparkasse

WÜRZBURG – Wissenschaftler des Universitätsklinikums Würzburg (UKW) und des Rudolf-Virchow-Zentrums haben einen bahnbrechenden zellulären Mechanismus entdeckt, der das bisherige Verständnis der Blutplättchen (Thrombozyten) grundlegend verändert.

Wie das Team in der renommierten Fachzeitschrift „Science“ berichtet, können Thrombozyten bei schweren Erkrankungen wie Sepsis oder Infarkten ihre Funktion komplett umstellen und fadenförmige Membranfortsätze, sogenannte PITTs, freisetzen. Diese neuartigen Strukturen wirken als pro-inflammatorische Effektoren, die Entzündungsprozesse an Gefäßwänden massiv vorantreiben, während die betroffenen Blutplättchen gleichzeitig ihre eigentliche Fähigkeit zur Blutgerinnung verlieren.

Dieser Prozess wurde erstmals in Blutproben von Patientinnen und Patienten mit schwerer Blutvergiftung, bakteriellen Infektionen sowie COVID-19 nachgewiesen. Das Oberflächenprotein Integrin αIIbβ3, das normalerweise für den Wundverschluss zuständig ist, dient dabei als zentraler Baustein für die PITTs (Platelet-derived Integrin- and Tetraspanin-rich Tethers). Die Forscher beobachteten, dass diese „Kometenschweife“ an Immunzellen binden und diese aktivieren, was zu verstärkten Gefäßentzündungen führt. Dies erklärt erstmals schlüssig, warum schwerkranke Patienten oft gleichzeitig unter gefährlichen Entzündungen und einem erhöhten Blutungsrisiko leiden.

Mehr

Die Entdeckung eröffnet völlig neue Wege für die Medizin: In Versuchsmodellen konnte die Bildung von PITTs durch den gezielten Einsatz monoklonaler Antikörper deutlich reduziert werden, was die daraus resultierenden Gewebeschäden verringerte. Laut Prof. Dr. Bernhard Nieswandt und Prof. Dr. David Stegner bietet dieser Ansatz die Chance, lebensbedrohliche thrombo-inflammatorische Krankheitsverläufe gezielt zu bremsen, ohne die lebenswichtige Blutstillung des Körpers zu gefährden. Die Studie wurde durch internationale Kooperationen und bedeutende Förderungen wie den ERC Advanced Grant der EU unterstützt.

Christopher Richter
Bubmann-Messen Bauen-Wohnen-Ambiente 2025

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

30. Januar 2026Letztes Update 30. Januar 2026

Mehr

Bürgersprechstunde der Zweiten Bürgermeisterin am 02. Februar

Bürgersprechstunde der Zweiten Bürgermeisterin am 02. Februar

30. Januar 2026

Erwischt: Festnahme nach Callcenterbetrug – Angebliche Polizeibeamtin in Haft

30. Januar 2026
Im Dienstbereich der Polizei Hassfurt hatte man gut zu tun: Einbrecher, Unfallflüchtige, Unfälle, Fahrrad- und Zigarettendiebe

Im Dienstbereich der Polizei Hassfurt hatte man gut zu tun: Einbrecher, Unfallflüchtige, Unfälle, Fahrrad- und Zigarettendiebe

30. Januar 2026

Tragisch: 16-Jähriger verstirbt in Würzburg nach Einnahme von verschreibungspflichtigem Opiat – Zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

30. Januar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)