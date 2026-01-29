Würzburger Forscher entdecken neuartige Entzündungsfunktion von Blutplättchen
WÜRZBURG – Wissenschaftler des Universitätsklinikums Würzburg (UKW) und des Rudolf-Virchow-Zentrums haben einen bahnbrechenden zellulären Mechanismus entdeckt, der das bisherige Verständnis der Blutplättchen (Thrombozyten) grundlegend verändert.
Wie das Team in der renommierten Fachzeitschrift „Science“ berichtet, können Thrombozyten bei schweren Erkrankungen wie Sepsis oder Infarkten ihre Funktion komplett umstellen und fadenförmige Membranfortsätze, sogenannte PITTs, freisetzen. Diese neuartigen Strukturen wirken als pro-inflammatorische Effektoren, die Entzündungsprozesse an Gefäßwänden massiv vorantreiben, während die betroffenen Blutplättchen gleichzeitig ihre eigentliche Fähigkeit zur Blutgerinnung verlieren.
Dieser Prozess wurde erstmals in Blutproben von Patientinnen und Patienten mit schwerer Blutvergiftung, bakteriellen Infektionen sowie COVID-19 nachgewiesen. Das Oberflächenprotein Integrin αIIbβ3, das normalerweise für den Wundverschluss zuständig ist, dient dabei als zentraler Baustein für die PITTs (Platelet-derived Integrin- and Tetraspanin-rich Tethers). Die Forscher beobachteten, dass diese „Kometenschweife“ an Immunzellen binden und diese aktivieren, was zu verstärkten Gefäßentzündungen führt. Dies erklärt erstmals schlüssig, warum schwerkranke Patienten oft gleichzeitig unter gefährlichen Entzündungen und einem erhöhten Blutungsrisiko leiden.
Die Entdeckung eröffnet völlig neue Wege für die Medizin: In Versuchsmodellen konnte die Bildung von PITTs durch den gezielten Einsatz monoklonaler Antikörper deutlich reduziert werden, was die daraus resultierenden Gewebeschäden verringerte. Laut Prof. Dr. Bernhard Nieswandt und Prof. Dr. David Stegner bietet dieser Ansatz die Chance, lebensbedrohliche thrombo-inflammatorische Krankheitsverläufe gezielt zu bremsen, ohne die lebenswichtige Blutstillung des Körpers zu gefährden. Die Studie wurde durch internationale Kooperationen und bedeutende Förderungen wie den ERC Advanced Grant der EU unterstützt.
