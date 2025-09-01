Würzburger FV vs. FC Schweinfurt 05 – U17 startet mit Remis in die Saison

WÜRZBURG/SCHWEINFURT – Die Jungschnüdel des FC Schweinfurt 05 sind in die neue Saison gestartet und taten sich im Derby beim WFV sichtlich schwer. Auf dem kleinen Kunstrasenfeld hatten die Gäste zwar mehr Ballbesitz, schafften es jedoch kaum, daraus gefährliche Torchancen zu kreieren. Nun steht am kommenden Sonntag das erste Heimspiel der Saison an.

Im Auftaktspiel agierten die Hausherren des WFV defensiv sehr kompakt und kämpften um jeden Ball. Den Schweinfurtern gelang es nicht, ihre fußballerischen Qualitäten auf den Platz zu bringen. Der entscheidende Pass ins letzte Drittel war oft zu ungenau, sodass die besten Torchancen meist aus Standardsituationen resultierten, die jedoch ungenutzt blieben. Letztendlich durften die Jungschnüdel froh sein, kurz vor Spielende nicht in Rückstand geraten zu sein, als der WFV seine einzige nennenswerte Chance verbuchte.

Am kommenden Sonntag, dem 7. September, empfangen die Schweinfurter den FC Coburg im Sachs-Stadion. Der Anstoß erfolgt um 13:30 Uhr auf einem Nebenfeld. Der FC Coburg kassierte am ersten Spieltag eine 0:4-Heimniederlage gegen die SpVgg Bayern Hof, sollte aber dennoch nicht unterschätzt werden. Um die Partie erfolgreich zu gestalten, ist es wichtig, an die guten Leistungen aus der Vorbereitung anzuknüpfen. Die Jungschnüdel freuen sich auf zahlreiche Unterstützung der Fans.