Würzburger Hafensommer: „Songs an einem Sommerabend“ abgesagt
WÜRZBURG – Die für den 1. August 2026 geplante Veranstaltung „Songs an einem Sommerabend“ muss leider entfallen, da die beliebte Reihe nach dem Tod ihres Erfinders und künstlerischen Leiters Ado Schlier nicht weitergeführt wird.
Schlier verstarb kürzlich im Alter von 90 Jahren, woraufhin sich sein Team und der Förderkreis Liedermacher und Songpoeten e.V. zur Beendigung des Formats entschlossen haben.
Damit endet eine Ära, die 1987 auf Kloster Banz begann und seit 2022 eine erfolgreiche Heimat beim Würzburger Hafensommer gefunden hatte. Wenn du bereits Karten besitzt, kannst du diese bei der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückgeben; online gekaufte Tickets werden automatisch erstattet.
Der Fachbereich Kultur der Stadt Würzburg arbeitet bereits an einem Alternativprogramm und wird dieses zeitnah auf www.hafensommer-wuerzburg.de bekannt geben.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!