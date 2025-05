Würzburger Kickers geben Vertragsverlängerung mit Maximilian Fesser bekannt

WÜRZBURG – Die Würzburger Kickers haben den Vertrag mit ihrem 23-jährigen Flügelspieler Maximilian Fesser verlängert.

Fesser wechselte im vergangenen Jahr von Wormatia Worms an den Dallenberg und erzielte in der laufenden Saison fünf Tore und bereitete vier weitere vor. „Ich fühle mich in Würzburg einfach wohl“, betont Fesser. „Das Vertrauen des Vereins und unserer Fans bedeutet mir sehr viel. Ich bin sicher, dass die Ambitionen der Kickers zu mir passen und wir gemeinsam noch viele Erfolge feiern können.“

Sportdirektor Sebastian Neumann zeigte sich erfreut über die Vertragsverlängerung: „Maxi bringt mit seiner extremen Schnelligkeit und gutem Dribbling genau die Attribute ein, die unser Spiel variabler machen sollen. Er ist ein Spieler mit Potenzial, den wir weiter entwickeln wollen.“

Mit dieser Verlängerung stellen die Würzburger Kickers die ersten Weichen für die kommende Saison.