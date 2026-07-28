Würzburger Kickers holen Zweitliga-Routinier David Kinsombi

WÜRZBURG, LKR. WÜRZBURG – Der FC Würzburger Kickers hat sich die Dienste des erfahrenen Mittelfeldspielers David Kinsombi gesichert. Der 30-Jährige wechselt an den Dallenberg und soll mit seiner Erfahrung eine wichtige Rolle im Team der Rothosen übernehmen.

Kinsombi kann auf die Erfahrung aus 239 Einsätzen in der 2. Bundesliga, vier Bundesligaspielen sowie zahlreichen DFB-Pokal-Partien zurückblicken. In seiner Karriere spielte der gebürtige Rüdesheimer unter anderem für Eintracht Frankfurt, den Karlsruher SC, Holstein Kiel, den Hamburger SV, den SV Sandhausen, den SC Paderborn 07 sowie zuletzt auf Leihbasis für Preußen Münster. Sein Vertrag in Paderborn lief in diesem Sommer aus.

Mit seiner Übersicht, Routine und Führungsstärke soll der zentrale Mittelfeldspieler die junge Mannschaft sowohl auf als auch neben dem Platz verstärken.

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Cheftrainer Michael Schiele zeigt sich erfreut über den Neuzugang: „Es kommt nicht oft vor, dass man einen Spieler mit einer solchen Vita verpflichten kann. David hat über viele Jahre auf höchstem Niveau gespielt und bringt enorme Erfahrung aus der 2. Bundesliga mit. Seine Ruhe am Ball und seine Persönlichkeit werden unserer jungen Mannschaft guttun.“

Auch David Kinsombi blickt seiner neuen Aufgabe mit Vorfreude entgegen. Er habe sich in den Gesprächen mit den Verantwortlichen von Beginn an gut aufgehoben gefühlt und wolle mit seiner Erfahrung dazu beitragen, dass die Kickers eine erfolgreiche und sorgenfreie Saison spielen. Nun freue er sich darauf, die Mannschaft kennenzulernen, hart zu arbeiten und gemeinsam mit den Fans die ersten Erfolge zu feiern.