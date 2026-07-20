Würzburger Kickers komplettieren Trainerteam für die neue Drittliga-Saison

WÜRZBURG – Die Würzburger Kickers haben ihr Trainerteam für die kommende Saison in der 3. Liga vorgestellt. Cheftrainer Michael Schiele wird künftig auf Matthias Lust als Co-Trainer, Nicolas Masetzky als weiteren Assistenten, Philipp Kunz als Athletiktrainer und Lukas Wenzel als Torwarttrainer setzen.

Mit Matthias Lust kehrt ein bekanntes Gesicht an den Dallenberg zurück. Der Fußballfachmann mit UEFA-Pro-Lizenz arbeitete bereits mehrfach erfolgreich mit Michael Schiele zusammen – unter anderem bei den Würzburger Kickers, dem SV Sandhausen und Eintracht Braunschweig.

Auch Philipp Kunz ist wieder Teil des Trainerteams der Kickers. Der Athletiktrainer war bereits früher in Würzburg tätig und arbeitete damals ebenfalls mit Schiele und Lust zusammen. Nach Stationen bei Admira Wacker, Eintracht Braunschweig und zuletzt beim TSV 1860 München kehrt er nun zurück und bringt neben seiner fachlichen Erfahrung auch Kenntnisse der gemeinsamen Arbeitsweise mit.

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Für Kontinuität sorgt Lukas Wenzel, der weiterhin als Torwarttrainer bei den Kickers tätig bleibt und seine Arbeit fortsetzt.

Neu zum Trainerteam stößt Nicolas Masetzky. Der 37-Jährige war zuletzt als Co-Trainer beim TSV 1860 München tätig und sammelte zuvor unter anderem bei Hansa Rostock, Waldhof Mannheim und Türkgücü München Erfahrungen als Assistent in der 3. Liga.

Mit Michael Schiele, Matthias Lust, Nicolas Masetzky, Philipp Kunz und Lukas Wenzel ist das Trainerteam der Würzburger Kickers damit vollständig. Die Kombination aus gemeinsamer Erfahrung, Kontinuität und neuen Impulsen soll die Mannschaft auf die kommenden Aufgaben in der 3. Liga vorbereiten.