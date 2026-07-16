Würzburger Kickers leihen Mittelfeldspieler Xaver Kiefersauer aus

WÜRZBURG – Der FC Würzburger Kickers hat sich mit Xaver Kiefersauer verstärkt. Der 20-jährige Mittelfeldspieler wechselt zunächst vom TSV 1860 München zum 1. FC Nürnberg und wird vom Zweitligisten für die kommende Saison an die Kickers ausgeliehen.

Kiefersauer wurde nahezu vollständig in der Nachwuchsabteilung des TSV 1860 München ausgebildet. In der vergangenen Saison führte der 1,87 Meter große Rechtsfuß die zweite Mannschaft der Löwen als Kapitän an. Aufgrund seiner Leistungen feierte er im Frühjahr sein Debüt in der 3. Liga und erhielt anschließend seinen ersten Profivertrag.

Seine Stammposition ist das defensive Mittelfeld. Darüber hinaus kann Kiefersauer auch in der Innenverteidigung sowie im zentralen Mittelfeld eingesetzt werden.

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Kickers-Cheftrainer Michael Schiele beschreibt den Neuzugang als spielintelligenten und zweikampfstarken Akteur, der trotz seines jungen Alters bereits viel Ruhe am Ball ausstrahle und dem Spiel im Zentrum Struktur verleihen könne. Zudem sehe der Verein bei ihm großes Entwicklungspotenzial.

Auch Kiefersauer blickt seiner neuen Aufgabe optimistisch entgegen. Die Gespräche mit den Verantwortlichen hätten ihn schnell überzeugt. Er freue sich darauf, in Würzburg möglichst viel Spielpraxis zu sammeln, sich weiterzuentwickeln und gemeinsam mit der Mannschaft sowie den Fans eine erfolgreiche Saison zu spielen.