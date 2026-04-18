Würzburger Kickers verlängern mit Mittelfeldspieler Tim Kraus
WÜRZBURG – Die Würzburger Kickers treiben ihre Personalplanungen für die kommende Spielzeit voran und haben den Vertrag mit Tim Kraus verlängert. Der 26-jährige Mittelfeldakteur, der im Sommer 2023 an den Dallenberg wechselte, bleibt den Rothosen damit auch über die aktuelle Saison hinaus erhalten.
Seit seinem Wechsel hat sich Kraus als äußerst flexibel einsetzbare Kraft im Team der Kickers etabliert. Neben seiner Hauptposition im zentralen Mittelfeld bewies er seine Qualitäten wiederholt auch in der defensiven Zentrale sowie in der Innenverteidigung. Diese Vielseitigkeit macht ihn zu einem wertvollen Baustein für den Kader.
Sportliche Führung setzt auf Kontinuität
Sportdirektor Sebastian Neumann zeigt sich erfreut über die Einigung. Er betont die positive Entwicklung des Spielers und dessen Bedeutung für das Mannschaftsgefüge. Kraus bringe spezifische Eigenschaften mit, die das Spiel der Kickers bereichern und dem Team Stabilität verleihen.
Wohlfühlfaktor am Dallenberg
Auch der Spieler selbst blickt voller Vorfreude auf die weitere Zusammenarbeit. Tim Kraus hob hervor, dass er sich sowohl im Verein als auch im Umfeld und bei den Fans sehr wohl fühle. Sein Ziel sei es, die gemeinsamen sportlichen Ambitionen der Kickers in der Zukunft aktiv mitzugestalten.
Mit dieser Vertragsverlängerung sichern sich die Würzburger Kickers eine wichtige Stütze, die sowohl sportlich als auch menschlich fest in der Mannschaft verankert ist.
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