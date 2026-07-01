Würzburger Kickers verpflichten Abwehrspieler Burak Karakaya für die 3. Liga
WÜRZBURG – Die Würzburger Kickers verstärken ihre Defensive für die kommende Drittliga-Saison: Der Innenverteidiger Burak Karakaya wechselt an den Dallenberg.
Profil und Werdegang
Der in Bad Homburg geborene 24-Jährige wurde in verschiedenen Nachwuchsleistungszentren ausgebildet, darunter bei Eintracht Oberursel, dem Karbener SV, der SG Rot-Weiss Frankfurt sowie bei den Kickers Offenbach. Nach ersten Erfahrungen im Herrenbereich beim SV Gonsenheim wechselte der 1,86 Meter große Defensivspezialist zur U21 des SV Darmstadt 98, wo er in der abgelaufenen Saison 33 Einsätze in der Hessenliga absolvierte. Neben seiner Stammposition im Zentrum ist Karakaya flexibel auch auf beiden Außenverteidigerpositionen einsetzbar.
Stimmen zur Neuverpflichtung
Cheftrainer Michael Schiele zeigte sich erfreut über den Neuzugang: „Mit Burak gewinnen wir einen jungen Defensivspieler, der körperlich präsent ist, flexibel eingesetzt werden kann und seine Qualitäten bereits im Herrenfußball unter Beweis gestellt hat. Wir trauen ihm zu, bei uns den nächsten Schritt zu gehen.“
Auch der Spieler selbst blickt positiv auf die neue Herausforderung: „Ich wollte den nächsten Schritt in meiner Entwicklung bewusst gehen und bin überzeugt, dass die Würzburger Kickers dafür genau der richtige Verein sind. Ich freue mich darauf, mich jeden Tag weiterzuentwickeln, Verantwortung zu übernehmen und gemeinsam mit der Mannschaft vor unseren Fans erfolgreich zu sein.“
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