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Würzburger Kickers verpflichten Kristijan Taseski

30. Juni 2026Letztes Update 30. Juni 2026
Würzburger Kickers verpflichten Kristijan Taseski
Kickers-Cheftrainer Michael Schiele, Kristijan Taseski - Foto: Jakob Zugelder / FWK
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WÜRZBURG – Die Würzburger Kickers verstärken ihre Defensive: Der 22-jährige Kristijan Taseski wechselt vom FC Augsburg II an den Dallenberg.

Spielerprofil und Werdegang

Der in Nordmazedonien geborene Linksfuß wurde in verschiedenen Vereinen in Krumbach und Thannhausen ausgebildet, bevor er in das Nachwuchsleistungszentrum des FC Augsburg wechselte. Dort etablierte er sich in der zweiten Mannschaft und absolvierte in den vergangenen Jahren über 80 Partien in der Regionalliga Bayern. Zudem ist Taseski U21-Nationalspieler für Nordmazedonien. Er ist flexibel einsetzbar und kann sowohl als Innenverteidiger als auch auf der linken Abwehrseite spielen.

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