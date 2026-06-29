Würzburger Kickers verpflichten Kristijan Taseski
WÜRZBURG – Die Würzburger Kickers verstärken ihre Defensive: Der 22-jährige Kristijan Taseski wechselt vom FC Augsburg II an den Dallenberg.
Spielerprofil und Werdegang
Der in Nordmazedonien geborene Linksfuß wurde in verschiedenen Vereinen in Krumbach und Thannhausen ausgebildet, bevor er in das Nachwuchsleistungszentrum des FC Augsburg wechselte. Dort etablierte er sich in der zweiten Mannschaft und absolvierte in den vergangenen Jahren über 80 Partien in der Regionalliga Bayern. Zudem ist Taseski U21-Nationalspieler für Nordmazedonien. Er ist flexibel einsetzbar und kann sowohl als Innenverteidiger als auch auf der linken Abwehrseite spielen.
Stimmen zur Neuverpflichtung
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Michael Schiele, Cheftrainer der Kickers: „Kristijan ist ein sehr spannender Spieler, der trotz seines jungen Alters bereits über viel Erfahrung in der Regionalliga verfügt. Er bringt Tempo, eine hohe Intensität gegen den Ball und die nötige Mentalität mit, die wir uns für unsere Mannschaft wünschen. Gleichzeitig sehen wir bei ihm noch weiteres Entwicklungspotenzial und sind überzeugt, dass er sehr gut zu uns passt.“
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Kristijan Taseski: „Ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe und darauf, endlich loszulegen. Jetzt gilt es, hart zu arbeiten, mich schnell in die Mannschaft einzufügen und gemeinsam eine erfolgreiche Saison zu spielen.“
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