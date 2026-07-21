Würzburger Kickers verpflichten Linksverteidiger David Abrangao

WÜRZBURG – Die Würzburger Kickers haben einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Linksverteidiger David Abrangao verstärkt künftig die Defensive des Drittligisten und kommt auf Leihbasis von der SpVgg Greuther Fürth an den Dallenberg.

Der 21-jährige Münchner begann seine fußballerische Ausbildung beim FC Stern München und bei Türkgücü München, ehe er zur SpVgg Greuther Fürth wechselte. Über die U23 des Kleeblatts entwickelte sich Abrangao weiter und sammelte bereits Erfahrungen im Profibereich.

Der 1,91 Meter große Defensivspieler absolvierte bislang mehr als 50 Partien in der Regionalliga Bayern. Zudem stand er bereits in der 2. Bundesliga sowie im DFB-Pokal auf dem Platz. Aktuell befindet sich Abrangao bereits mit der Mannschaft der Kickers im Trainingslager im Bayerischen Wald.

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Kickers-Cheftrainer Michael Schiele sieht im Neuzugang großes Potenzial: „David ist ein sehr interessanter Spieler für die linke Seite. Trotz seines jungen Alters hat er bereits Erfahrungen im Profibereich sammeln können und kennt die Anforderungen auf hohem Niveau. Wir sehen in ihm großes Entwicklungspotenzial und sind überzeugt, dass er unserer Mannschaft auf der linken Defensivseite zusätzliche Qualität und Flexibilität geben wird.“

Auch David Abrangao blickt positiv auf seine neue Aufgabe: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr positiv und haben mir schnell gezeigt, welchen Weg die Kickers gehen wollen. Mit dem Wechsel nach Würzburg bietet sich für mich die Chance, mich in der 3. Liga zu beweisen und den nächsten Schritt zu gehen. Ich freue mich darauf, die Mannschaft kennenzulernen und gemeinsam erfolgreich zu sein.“