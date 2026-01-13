Würzburger Kickers verpflichten Martin Thomann
WÜRZBURG – Die Würzburger Kickers rüsten ihre Offensive namhaft auf und verpflichten Martin Thomann für den Kader am Dallenberg. Der 31-jährige Außenstürmer wechselt mit sofortiger Wirkung zum FWK und bringt reichlich Erfahrung aus dem Profi- und Amateurbereich mit in die Mainmetropole. Der gebürtige Dittelbrunner, der zuletzt beim Lokalrivalen 1. FC Schweinfurt 05 unter Vertrag stand, blickt auf eine erfolgreiche Laufbahn zurück, die ihn unter anderem zum TSV Aubstadt in die Regionalliga sowie zur SpVgg Bayreuth in die 3. Liga führte.
Sportdirektor Sebastian Neumann betont die Bedeutung dieser Neuverpflichtung für die Flexibilität im Angriffsspiel der Kickers. Thomann gelte als Routinier, der die Liga bestens kennt und über einen ausgeprägten Zug zum Tor verfügt. Durch seine variable Spielweise erhoffen sich die Verantwortlichen zusätzliche taktische Möglichkeiten, um in der laufenden Spielzeit noch schlagkräftiger zu agieren. Für den 31-Jährigen selbst ist der Wechsel zu den Rothosen ein spannendes neues Kapitel in seiner Karriere, bei dem er Verantwortung übernehmen und seine Erfahrung gewinnbringend einbringen möchte.
Der Offensivspezialist freut sich auf die Herausforderung bei einem der traditionsreichsten Vereine der Region. Er betonte bei seiner Vorstellung, dass die Würzburger Kickers für ambitionierten Fußball stünden und er hochmotiviert sei, gemeinsam mit der Mannschaft erfolgreich zu sein. Mit der Verpflichtung des erfahrenen Unterfrankens setzen die Kickers ein klares Zeichen für ihre Ambitionen in der Regionalliga Bayern.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!