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Würzburger Kickers verpflichten Torhüter Marko Rajkovacic

30. Juni 2026Letztes Update 30. Juni 2026
Würzburger Kickers verpflichten Torhüter Marko Rajkovacic
Kickers-Cheftrainer Michael Schiele, Marko Rajkovacic - Foto: Jakob Zugelder / FWK
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WÜRZBURG – Die Würzburger Kickers verstärken ihre Defensive auf der Torhüterposition: Der 26-jährige Marko Rajkovacic wechselt an den Dallenberg und ergänzt künftig das Torhüterteam der Kickers für die kommende Drittligasaison.

Spielerprofil und bisherige Laufbahn

Der 1,91 Meter große Schlussmann wurde in Locarno (Schweiz) geboren und durchlief die Nachwuchsabteilungen des FC Solduno sowie von Losone Sportiva. Seine weitere Karriere führte ihn über verschiedene Schweizer Stationen, darunter den Viertligisten FC Collina D‘Oro, zuletzt nach Deutschland zu Eintracht Braunschweig, wo er zum Torhüterteam des Zweitligisten gehörte.

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Mit dieser Neuverpflichtung umfasst das Torhüter-Duo der Würzburger Kickers für die kommende Spielzeit aktuell Johann Hipper und Marko Rajkovacic.

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