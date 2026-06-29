Würzburger Kickers verpflichten Torhüter Marko Rajkovacic
WÜRZBURG – Die Würzburger Kickers verstärken ihre Defensive auf der Torhüterposition: Der 26-jährige Marko Rajkovacic wechselt an den Dallenberg und ergänzt künftig das Torhüterteam der Kickers für die kommende Drittligasaison.
Spielerprofil und bisherige Laufbahn
Der 1,91 Meter große Schlussmann wurde in Locarno (Schweiz) geboren und durchlief die Nachwuchsabteilungen des FC Solduno sowie von Losone Sportiva. Seine weitere Karriere führte ihn über verschiedene Schweizer Stationen, darunter den Viertligisten FC Collina D‘Oro, zuletzt nach Deutschland zu Eintracht Braunschweig, wo er zum Torhüterteam des Zweitligisten gehörte.
Stimmen zur Verpflichtung
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Michael Schiele, Kickers-Cheftrainer: „Marko ist ein Torhüter, der über eine sehr gute Ausbildung verfügt und in den vergangenen Jahren einen interessanten Weg gegangen ist. Er bringt die körperlichen Voraussetzungen, eine hohe Trainingsmentalität und die Bereitschaft mit, sich jeden Tag weiterzuentwickeln. Wir sind überzeugt, dass er unserem Torhüterteam zusätzliche Qualität geben wird.“
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Marko Rajkovacic: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Anfang an sehr positiv. Ich freue mich darauf, die Mannschaft kennenzulernen, hart zu arbeiten und meinen Teil dazu beizutragen, dass wir gemeinsam eine erfolgreiche Saison spielen.“
Mit dieser Neuverpflichtung umfasst das Torhüter-Duo der Würzburger Kickers für die kommende Spielzeit aktuell Johann Hipper und Marko Rajkovacic.
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