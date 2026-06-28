Würzburger Kickers verstärken sich mit Offensivspieler Franck Evina
WÜRZBURG – Die Würzburger Kickers treiben ihre Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran und präsentieren mit Franck Evina einen neuen Akteur für die Offensive. Der 25-jährige Offensivspieler wechselt an den Dallenberg.
Profil des Neuzugangs
Franck Evina bringt eine fundierte fußballerische Ausbildung aus der Nachwuchsakademie des FC Bayern München mit, wo er bereits als Teenager sein Bundesliga-Debüt gab. Der kamerunische Nationalspieler (ein Länderspiel) ist flexibel einsetzbar und kann sowohl im Sturmzentrum als auch auf den Außenbahnen agieren.
In seiner bisherigen Laufbahn sammelte der 25-Jährige umfangreiche Erfahrungen bei verschiedenen Vereinen:
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Deutschland: Holstein Kiel, KFC Uerdingen, Hannover 96, Viktoria Berlin, SV Sandhausen.
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International: Zuletzt stand Evina beim niederländischen Zweitligisten FC Emmen unter Vertrag.
Stimmen zum Wechsel
Der Offensivspieler freut sich auf seine neue Herausforderung am Dallenberg: „Die Würzburger Kickers haben mir von Beginn an ein sehr gutes Gefühl gegeben. […] Ich freue mich darauf, die Mannschaft kennenzulernen, vor den Fans am Dallenberg zu spielen und meinen Teil dazu beizutragen, dass wir eine erfolgreiche Saison erleben.“
Auch Cheftrainer Michael Schiele zeigt sich erfreut über den Neuzugang: „Franck verfügt über eine hervorragende fußballerische Ausbildung […] und besitzt Fähigkeiten, die unserem Offensivspiel zusätzliche Dynamik und Variabilität verleihen werden. Wir sind überzeugt, dass er sowohl sportlich als auch menschlich sehr gut zu uns passt.“
Mit der Verpflichtung Evinas setzen die Kickers einen weiteren wichtigen Baustein in ihrer Kaderplanung, um die Mannschaft gezielt für die kommende Spielzeit zu verstärken.
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