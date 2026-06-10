Würzburger Polizeireport: Teure Parkhaus-Flucht, abgerissene Ampel und Fahrraddiebstahl
WÜRZBURG – Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt vermeldet in ihrem aktuellen Bericht eine Reihe von ungeklärten Sachbeschädigungen, Fahrraddiebstählen und vor allem dreisten Unfallfluchten im gesamten Stadtgebiet. Bei einem Vorfall im Parkhaus entstand immenser Schaden. Die Ermittler bitten Zeugen um Mithilfe.
Sachdienliche Hinweise zu allen nachfolgenden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Telefonnummer 0931/457-2230 entgegen.
Innenstadt: Spiegel an Post-Auto abgefahren
Am Dienstagnachmittag (9. Juni 2026) kam es in der Sanderstraße zu einem klassischen Parkplatzrempler mit anschließender Flucht. Gegen 15:50 Uhr striff ein vorbeifahrender, weißer Lieferwagen den linken Außenspiegel eines gelben DHL-Zustellfahrzeugs, das ordnungsgemäß in einer Parkbucht am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Der Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Der Verursacher setzte seine Fahrt einfach fort.
Innenstadt: 5.000 Euro Schaden in der Marktgarage
Ein weitaus heftigerer Fall von Fahrerflucht ereignete sich ebenfalls am Dienstag in der Marktgarage. Im Zeitraum zwischen 12:50 Uhr und 15:50 Uhr hatte ein Autofahrer seinen Jeep auf dem Parkplatz mit der Nummer 103 abgestellt. Als er zurückkehrte, traf ihn der Schlag: Die komplette rechte Fahrzeugseite war massiv eingedrückt und zerkratzt. Trotz des enormen Schadens von schätzungsweise 5.000 Euro flüchtete der Unfallverursacher, ohne Nachricht zu hinterlassen.
Sanderau: Brummifahrer reißt Ampel mit und flüchtet
Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte eine Unfallflucht in der Sanderau am Dienstagabend gut dokumentiert werden. Gegen 18:10 Uhr bog ein großer Lastwagen mit Auflieger an der Kreuzung Franz-Ludwig-Straße / Ecke Friedenstraße ab. Dabei verschätzte sich der Fahrer offenbar im Wendekreis und blieb an einer dortigen Ampel hängen. Die Lichtzeichenanlage wurde dabei beschädigt (Schaden: ca. 500 Euro). Der Lkw-Fahrer kümmerte sich nicht darum und setzte seine Fahrt unbeeindruckt fort. Die Polizei wertet nun die Zeugenaussagen aus.
Zellerau: Leuchte an LGS-Brücke demoliert
Bereits am vergangenen Samstag (6. Juni) kam es in der Zeller Straße zu einem Akt von Vandalismus oder einem ungeklärten Verkehrsunfall. Auf der Brücke, die über das ehemalige Landesgartenschau-Gelände (LGS) führt, wurde eine Brückenleuchte mutwillig oder durch einen Anprall zerstört. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.
Grombühl: Zigarettenautomat brutal ramponiert
Einen längeren Tatzeitraum weist ein Fall aus Grombühl auf. Zwischen dem 13. Mai und dem 3. Juni machten sich Unbekannte an einem Zigarettenautomaten in der Petrinistraße zu schaffen. Die Beschädigungen am Gehäuse und der Verankerung waren so massiv, dass das Fundament des Automaten von einer Fachfirma komplett neu betoniert werden musste. Die Schadenshöhe liegt bei knapp 500 Euro.
Innenstadt: Cube-Mountainbike aus Innenhof gestohlen
Neben den Verkehrsdelikten ermittelt die Würzburger Polizei auch wegen eines Fahrraddiebstahls in der Rosengasse. Im Zeitraum zwischen Sonntagabend, 17:00 Uhr, und Dienstagabend, 18:00 Uhr, drangen Langfinger in den dortigen Innenhof vor. Sie knackten das Kettenschloss eines dort abgestellten, schwarz-grauen Mountainbikes der Qualitätsmarke Cube und entwendeten das Zweirad spurlos.
ANZEIGE
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!