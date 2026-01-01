Würzburger Zahnmedizin-Studentinnen gelangen preiswürdige Wurzelkanalbehandlungen
WÜRZBURG – Das Zentrum für Zahn-, Mund- und Kiefergesundheit (ZMK) des Uniklinikums Würzburg feiert einen besonderen Erfolg in der Ausbildung angehender Zahnmediziner: Die Studentinnen Medi Biberova, Sophie Bruchmann und Nina Stützel wurden von der Fachzeitschrift „Quintessenz Endodontie“ mit der „Goldenen Hedström-Feile“ ausgezeichnet. Damit würdigt die Redaktion herausragende Wurzelkanalbehandlungen, die im Rahmen des Studiums oder Staatsexamens erbracht wurden, und unterstreicht die hohe Versorgungsqualität an der Würzburger Klinik.
Die Auszeichnung, die nach einem spezialisierten Instrument zur Reinigung von Wurzelkanälen benannt ist, soll den zahnmedizinischen Nachwuchs bereits während der Ausbildung zu klinischer Exzellenz motivieren. Unter den insgesamt 20 Preisträgern aus Deutschland und der Schweiz ist das Würzburger ZMK in diesem Jahr die einzige Einrichtung, die gleich drei Siegerinnen stellt. Die prämierten Behandlungen wurden im Wintersemester 2024/2025 sowie im Staatsexamen 2025 durchgeführt.
Prof. Dr. Gabriel Krastl, Geschäftsführender Direktor des ZMK, gratulierte den Studentinnen zu ihrer Leistung und betonte die Bedeutung des Preises für den Standort. Die Auszeichnungen seien nicht nur ein Beleg für die erstklassige Lehre an der Würzburger Zahnklinik, sondern auch ein wichtiges Signal für die Patienten, die sich auf eine Behandlungsqualität auf höchstem Niveau verlassen könnten. Neben der symbolischen „Goldenen Hedström-Feile“ erhielten die Gewinnerinnen jeweils einen Buchpreis als Anerkennung für ihre präzise Arbeit in der Endodontie.
