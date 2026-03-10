Würzburger Zukunftswald: 1.200 Bäume für 1.200 Neugeborene
WÜRZBURG – Am 28. März 2026 lädt die Stadt Würzburg Eltern und Kinder von 9:30 bis 12:00 Uhr zur Pflanzaktion „Zukunftswald“ ein, bei der stellvertretend für die jährlich etwa 1.200 neugeborenen Würzburger Kinder ebenso viele Bäume gesetzt werden. Die Teilnehmer können unter fachkundiger Anleitung aktiv zum Klimaschutz beitragen und gemeinsam einen gesunden Mischwald aus klimaresilienten Arten wie Eichen, Linden oder Elsbeeren wachsen lassen.
Bürgermeisterin Dr. Sandra Vorlová und Forstamtsleiter Karl-Georg Schönmüller betonen, dass die Aktion Nachhaltigkeit und Naturerlebnis verbindet, um den Stadtwald fit für die Zukunft zu machen. Familien haben so die Gelegenheit, ein sichtbares Zeichen für eine lebenswerte Umwelt zu setzen und spielerisch die Bedeutung des Waldes für Mensch und Tier zu entdecken. Die Teilnahme an der Pflanzaktion ist kostenfrei, erfordert jedoch aufgrund der Planung eine verbindliche Anmeldung bis zum 15. März 2026 per E-Mail an klimaschutz@stadt.wuerzburg.de. Es wird empfohlen, in wetterfester Kleidung und festem Schuhwerk zu erscheinen.
