WVV bleibt Titelsponsor: Würzburger Marathon setzt auf Kontinuität und Neuerungen
WÜRZBURG IN DER STADT WÜRZBURG – Die Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (WVV) hat ihre Partnerschaft mit dem Würzburger Marathon um weitere drei Jahre verlängert. Dr. Dörte Schulte-Derne, WVV-Geschäftsführerin Energie, und Organisationsleiter David Lux unterzeichneten am 17. März 2026 die entsprechende Vereinbarung, womit die WVV weiterhin als Namensgeber der größten Laufveranstaltung Mainfrankens fungiert.
Neben der stabilen Sponsorensituation verzeichnen die Veranstalter einen deutlichen Anstieg der Anmeldezahlen: Mit bereits über 4.600 registrierten Sportlerinnen und Sportlern liegt die Resonanz weit über dem Vorjahresniveau. Um die Qualität der Durchführung zu sichern, wurde das Teilnehmerlimit auf insgesamt 8.000 Personen festgesetzt. Wer an den verschiedenen Läufen teilnehmen möchte, sollte sich zeitnah registrieren, da bei Erreichen der Obergrenze keine Nachmeldungen am Veranstaltungswochenende möglich sind.
Die wichtigsten Neuerungen und Fakten zum WVV Marathon im Überblick:
-
Neuer Start- und Zielbereich: Das Zentrum der Veranstaltung rückt an den Kranenkai am Congress-Centrum und bietet Blick auf den Main und die Festung Marienberg.
-
Streckenänderung: In der Zellerau wird die Laufrichtung umgekehrt; die Route führt zunächst durch das Wohngebiet und anschließend am Mainufer entlang.
-
Prominente Begleitung: Der ehemalige Europameister Jan Fitschen wird als „rasender Reporter“ von verschiedenen Hotspots der Strecke berichten.
-
Mediale Präsenz: Eine LED-Wand im Zielbereich sowie ein Livestream für Smartphones halten Zuschauer und Fans über das Renngeschehen auf dem Laufenden.
-
Helfersuche: Für die Bereiche Streckensicherung, Verpflegung und Logistik werden weiterhin dringend ehrenamtliche Streckenposten gesucht.
Interessierte Läufer sowie potenzielle Helfer finden alle weiteren Informationen zur Registrierung und zum ehrenamtlichen Einsatz unter der folgenden Adresse:
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!