WVV-Marathon in Würzburg ausverkauft – Heute Ausnahmezustand in Würzburg

WÜRZBURG – Der Würzburg Marathon ist restlos ausverkauft. Am morgigen Sonntag werden insgesamt 6000 Läuferinnen und Läufer in Würzburg an den Start gehen, um die verschiedenen angebotenen Distanzen zu absolvieren.

Das Teilnehmerfeld ist mit über 3300 Halbmarathonläufern, mehr als 1000 Marathonis sowie knapp 1500 Startern im 10-Kilometer-Lauf und den Staffelläufen so groß und vielfältig wie nie zuvor. Bereits am heutigen Samstag zeigten über 300 Kinder und Jugendliche ihr Können bei den Kinder- und Jugendläufen im Ringpark.

Die offizielle Eröffnung der Hauptveranstaltung am Sonntagmorgen wird durch Würzburgs designierten Oberbürgermeister Martin Heilig erfolgen.

Der Würzburg Marathon zählt zu den bedeutendsten Sportveranstaltungen in der Region und zieht jedes Jahr sowohl zahlreiche Aktive als auch begeisterte Zuschauer an. Das Organisationsteam zeigt sich sehr zufrieden mit der enormen Resonanz und freut sich auf einen erfolgreichen Marathontag.