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Yoga verbindet: Internationaler Yoga-Tag in Bad Kissingen

22. Juni 2026Letztes Update 22. Juni 2026
Yoga verbindet: Internationaler Yoga-Tag in Bad Kissingen
Bild von Irina L auf Pixabay
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BAD KISSINGEN – Im Zeichen von Gesundheit und Wohlbefinden lädt das Staatsbad am Samstag, den 27. Juni 2026, zum diesjährigen Internationalen Yoga-Tag ein. Die kostenfreie Veranstaltung findet im Luitpoldpark statt und bietet allen Interessierten die Möglichkeit, Yoga in der Natur zu praktizieren.

Details zur Veranstaltung

Programm und Teilnahme

Die Veranstaltung ist als gemeinsames Erlebnis für Körper und Geist konzipiert und richtet sich an alle Altersgruppen – von erfahrenen Yogis bis hin zu Neulingen ohne Vorkenntnisse. Das Event zielt darauf ab, die positiven Wirkungen von Bewegung, bewusster Atmung und Entspannung in der Gemeinschaft erfahrbar zu machen.

  • Anmeldung: Keine Voranmeldung erforderlich.

  • Mitbringen: Mitzubringen sind lediglich eine Yogamatte und bequeme Kleidung.

  • Kosten: Die Teilnahme ist kostenfrei.

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Bei Rückfragen zur Veranstaltung können sich Interessierte direkt an den Veranstalter unter der Telefonnummer +49 151 11658827 wenden.

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