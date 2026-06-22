Yoga verbindet: Internationaler Yoga-Tag in Bad Kissingen
BAD KISSINGEN – Im Zeichen von Gesundheit und Wohlbefinden lädt das Staatsbad am Samstag, den 27. Juni 2026, zum diesjährigen Internationalen Yoga-Tag ein. Die kostenfreie Veranstaltung findet im Luitpoldpark statt und bietet allen Interessierten die Möglichkeit, Yoga in der Natur zu praktizieren.
Details zur Veranstaltung
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Termin: Samstag, 27. Juni 2026
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Beginn: 15:00 Uhr
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Ort: Luitpoldpark (rechte Seite der Fränkischen Saale)
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Veranstalter: Madukkakuzhy Ayurveda Zentrum in Zusammenarbeit mit dem Hotel Fontana
Programm und Teilnahme
Die Veranstaltung ist als gemeinsames Erlebnis für Körper und Geist konzipiert und richtet sich an alle Altersgruppen – von erfahrenen Yogis bis hin zu Neulingen ohne Vorkenntnisse. Das Event zielt darauf ab, die positiven Wirkungen von Bewegung, bewusster Atmung und Entspannung in der Gemeinschaft erfahrbar zu machen.
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Anmeldung: Keine Voranmeldung erforderlich.
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Mitbringen: Mitzubringen sind lediglich eine Yogamatte und bequeme Kleidung.
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Kosten: Die Teilnahme ist kostenfrei.
Bei Rückfragen zur Veranstaltung können sich Interessierte direkt an den Veranstalter unter der Telefonnummer +49 151 11658827 wenden.
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