Young Athletes Sportsday in der Grundschule Schwanfeld

SCHWANFELD – Am Montag fand in der Grundschule Schwanfeld ein besonderer Young Athletes Sportsday von Special Olympics Bayern statt. Rund 100 Kinder im Alter von vier bis acht Jahren – mit und ohne Beeinträchtigung – nahmen an dem sportlich-spielerischen Programm teil. Mit dabei waren unter anderem Kinder der zur Lebenshilfe Schweinfurt gehörenden Franziskus-Schule, der Grundschule Schwanfeld sowie der Kindergärten Hergolshausen, Waigolshausen, Wipfeld, Eisenheim und Schwanfeld.

Ziel der Veranstaltung war es, Berührungsängste abzubauen und Inklusion erlebbar zu machen. Unterstützt wurde das Event von freiwilligen Helfern des P-Seminars Sport des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums Schweinfurt unter der Leitung von Ute Hunger, sowie Mitgliedern des SV Schwanfeld, des Swan Racing Team Concordia Schwanfeld, des SC Obereisenheim und des ASV Untereisenheim.

An acht abwechslungsreichen Stationen begleiteten die Helfer die Kinder beim Balancieren, Springen, Tücher- und Bälle-Fangen sowie beim beliebten Fallschirmspiel. 19 Kinder der Franziskus-Schule wurden für den Tag in fünf Gruppen eingeteilt. Die Sportbeauftragte Claudia Friedrich betonte: „Der schönste Weg der Inklusion ist über Sport und Musik – das bringt Leichtigkeit mit sich.“ Auch Michael Lindt, stellvertretender Schulleiter der Franziskus-Schule, freute sich über die Veranstaltung: „Sport ist am besten geeignet, um verschiedene Menschen zusammenzubringen.“

Anna-Lena Stuhlinger von Special Olympics Bayern zeigte sich sehr zufrieden mit dem Verlauf des Sportsdays und der großen Beteiligung. Sie betonte, wie wichtig es sei, Sportvereine für Inklusion zu sensibilisieren: „Wir wollen zeigen, dass Inklusion eine Chance ist.“ Zwei bis drei solcher Veranstaltungen sollen künftig jährlich stattfinden.

Die verwendeten Materialien wurden von Special Olympics und dem Arbeitskreis für Sport in Schulen und Vereinen zur Verfügung gestellt – und verbleiben zur weiteren Nutzung in der Schule.