Zahlreiche Anrufe von Betrügern in Mainfranken – Kripo ermittelt

27. Februar 2026Letztes Update 27. Februar 2026
LANDKREIS WUERZBURG UND KITZINGEN – Telefonbetrüger haben am Montag und Dienstag in Mainfranken zahlreiche Senioren kontaktiert und dabei in zwei Fällen wertvolle Beute gemacht. Die Täter gaben sich als Polizisten oder Ärzte aus und setzten ihre Opfer mit erfundenen Notfällen ihrer Angehörigen so massiv unter Druck, dass diese in Michelfeld und Sommerhausen Bargeld und Wertsachen übergaben.

Bereits am Montag wurde eine Seniorin im Marktstefter Ortsteil Michelfeld Opfer der Masche. Ein falscher Polizist täuschte am Telefon vor, ihre Tochter sei schwer krank, woraufhin die besorgte Frau gegen 14:00 Uhr Wertgegenstände für eine angebliche Behandlung direkt an ihrer Haustür an einen Unbekannten aushändigte.

Am Dienstagnachmittag kam es in Sommerhausen zu einem ähnlichen Vorfall. Hier gab sich der Betrüger als Arzt aus und verlangte Geld für lebensnotwendige Medikamente der Tochter. Die Rentnerin übergab gegen 17:00 Uhr in der Gartenstraße einen Stoffbeutel mit Bargeld und Wertsachen. In diesem Zusammenhang fiel ein etwa 25 bis 30 Jahre alter Mann mit kräftiger Statur, schwarzen lockigen Haaren und Schnurrbart auf, der ein dunkelrotes Oberteil und eine schwarze Jacke trug.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 zu melden. Deine Hinweise können entscheidend dazu beitragen, die Hintermänner dieser Taten zu identifizieren und weitere Senioren vor diesem emotionalen und finanziellen Schaden zu bewahren.

