Zahlreiche Diebstähle im Schweinfurter Stadtgebiet – Polizei nimmt Tatverdächtige fest – Untersuchungshaft

SCHWEINFURT / STADTGEBIET – Die Polizei hat am späten Montagnachmittag zwei Männer im Alter von 18 und 28 Jahren festgenommen, die für mehrere Ladendiebstähle in der Innenstadt verantwortlich sein sollen. Nach der Vorführung am Amtsgericht erließ ein Ermittlungsrichter Untersuchungshaftbefehl gegen die beiden Tatverdächtigen.

Die Beamten kontrollierten die Männer gegen 17:30 Uhr im Bereich der Manggasse, woraufhin der 18-Jährige zunächst zu Fuß durch die Innenstadt flüchtete, jedoch in der Stadtknechtgasse festgenommen werden konnte. Auf seiner Flucht warf er Diebesgut weg, das später einem Bekleidungsgeschäft zugeordnet wurde; zudem fanden die Polizisten bei beiden Männern Beute aus einem Optikergeschäft. Insgesamt wurde Diebesgut im Wert von über 600 Euro sichergestellt, und die Beschuldigten wurden in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

