Zahlreiche Einbrüche im Bereich Rhön-Grabfeld – Ermittler im Einsatz – Zeugen gesucht
RHÖN-GRABFELD – In den vergangenen Tagen kam es im Landkreis Rhön-Grabfeld zu einer Serie von insgesamt elf Einbrüchen in Vereinsheime, Gemeindegebäude und Läden. Der Sachschaden, der bei den Taten verursacht wurde, liegt im fünfstelligen Bereich und übersteigt den Wert des Diebesgutes um ein Vielfaches. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und wendet sich an die Bevölkerung auf der Suche nach Zeugen.
Zahlreiche Einbrüche in der Region
Die Einbruchsserie erstreckte sich von Freitag bis Dienstag über insgesamt fünf Ortschaften. Die Täter verschafften sich jedes Mal gewaltsam Zutritt zu den Objekten, durchwühlten die Räume auf der Suche nach Wertgegenständen und flüchteten anschließend. In den meisten Fällen gelang es ihnen jedoch nicht, nennenswerte Beute zu machen. Der Wert der entwendeten Gegenstände liegt bei lediglich wenigen Hundert Euro.
Tatorte im Überblick
Die Einbrüche ereigneten sich zu folgenden Zeiten und an folgenden Orten:
- Restaurant in der Hauptstraße in Wülfershausen. Tatzeit: Montag, 16:00 Uhr bis Dienstag, 08:00 Uhr.
- Feuerwehrhaus in der Hauptstraße in Wülfershausen. Tatzeit: Montag, 23:00 Uhr bis Dienstag, 07:45 Uhr.
- Amtsgebäude in der Hauptstraße in Wülfershausen. Tatzeit: Montag, 20:00 Uhr bis Dienstag, 07:45 Uhr.
- Getränkemarkt Am Angertor in Wülfershausen. Tatzeit: Montag: 17:00 Uhr bis Dienstag, 08:00 Uhr.
- Sportheim Am Sportplatz in Wülfershausen. Tatzeit: Montag, 19:45 Uhr bis Dienstag, 08:15 Uhr.
- Vereinsheim in der Eller Straße in Herbstadt. Tatzeit: Sonntag, 21:00 Uhr bis Montag, 13:00 Uhr.
- Dorfladen in der Pfeifergasse in Aubstadt. Tatzeit: Freitag, 15:00 Uhr bis Samstag, 04:30 Uhr.
- Vereinsheim in der Schulstraße in Aubstadt. Tatzeit: Samstag, 03:00 Uhr bis 06:30 Uhr.
- Schützenhaus in der Bahnhofstraße in Saal an der Saale. Tatzeit: Montag, 20:00 Uhr bis Dienstag, 16:00 Uhr.
- Feuerwehrhaus in der Straße Merklach in Bad Königshofen i. Grabfeld-Ipthausen. Tatzeit: Montag, 20:00 Uhr bis Mittwoch, 07:00 Uhr.
- Gaststätte in der Straße Weißbach in Bad Königshofen i. Grabfeld-Ipthausen. Tatzeit: Freitag, 17:30 Uhr bis Mittwoch, 07:00 Uhr.
Polizei bittet um Mithilfe
Beamte aus Bad Königshofen, Bad Neustadt und weiteren Dienststellen waren und sind im Einsatz, um die Spuren zu sichern und auszuwerten. Die Polizei wendet sich mit folgenden Fragen an die Bevölkerung: Haben Sie verdächtige Personen oder Geräusche in den genannten Tatzeiträumen bemerkt? Können Sie weitere sachdienliche Hinweise geben? Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Königshofen unter der Telefonnummer 09761/906-0 entgegen.
