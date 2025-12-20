Zahlreiche Polizeikontrollen – Zweimal zu viel Alkohol und Drogen

BAD KISSINGEN UND OBERSTREU, LKR. RHÖN-GRABFELD – Die Polizeibeamten in der Region führen tagtäglich eine Vielzahl von Kontrollen im Straßenverkehr durch. In zwei Fällen mussten die Beamten am Donnerstag eingreifen, da die Fahrer berauscht am Steuer saßen. In beiden Fällen wurde die Weiterfahrt unterbunden und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Kontrolle der Kissinger Polizei

Einen aufbrausenden Autofahrer kontrollierten Polizeibeamte am Ostring. Der Seat-Fahrer räumte zwar den vorherigen Konsum von Alkohol und Cannabis ein, zeigte sich den Beamten jedoch wenig kooperativ. Im Laufe der Kontrolle widersetzte sich der 36-jährige Deutsche sogar den Anordnungen der Polizisten, setzte sich wieder in sein Fahrzeug, steckte den Schlüssel ins Zündschloss und wollte seine Fahrt fortsetzen. Die Beamten handelten schnell und wussten dies zu verhindern. Der Mann wurde gefesselt und in einem Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Neben der Tatsache, dass ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde, hat der Mann nun damit zu rechnen, dass auch die Fahrerlaubnisbehörde über sein Handeln in Kenntnis gesetzt wird.

Kontrolle in Oberstreu

Gegen 18:50 Uhr führten Beamte der Mellrichstädter Polizei eine allgemeine Verkehrskontrolle im Holzweg durch. Der 60-jährige Fahrer eines VW roch hierbei stark nach Alkohol. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte den ersten Verdacht und ergab einen Wert von knapp einem Promille. Die Weiterfahrt wurde dem Deutschen untersagt, sein Fahrzeugschlüssel sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.