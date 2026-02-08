Zahlreiche Unfallfluchten in Würzburg – Gibt es Zeugen?

WÜRZBURG / ZELLERAU. Zwischen 12:00 Uhr und 12:40 Uhr, wurde am Freitag ein weißer Audi auf einer Parkfläche in der Frankfurter Straße angefahren. Die Höhe des Sachschadens beträgt circa 3.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

WÜRZBURG / ZELLERAU. In der Dieselstraße ereignete sich zwischen Donnerstag, 22.30 Uhr, und Freitag, 11:30 Uhr, eine Unfallflucht. Ein dort parkender Mitsubishi wurde dabei beschädigt. Der Schaden am hinteren linken Kotflügel wird auf 800 Euro geschätzt.

WÜRZBURG / ZELLERAU. Am Samstag kam es gegen 14:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall, als zwei Pkw von der Luitpoldstraße kommend nach links in die Wörthstraße abbiegen wollten. Ein roter Klein-SUV fuhr auf dem linken der beiden Linksabbiegerstreifen. Dabei kam er so weit nach rechts auf den rechten Fahrstreifen, dass ein dort fahrender grauer Ford nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. In der Folge touchierte der Ford die Warnbarke einer Baustelle. Barke und Fahrzeug wurden beschädigt. Der unfallverursachende rote Pkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Höhe des Gesamtschadens wird auf 650 Euro geschätzt.

Das könnte Dich auch interessieren: Die 10 beliebtesten Küchen-Produkte bei Amazon Vielzweckschere MULTICO macht so viele klein und auch auf...

WÜRZBURG / ZELLERAU. Ein weißer Seat wurde zwischen Donnerstag, 17:30 Uhr, und Freitag, 09:00 Uhr, an der linken Fahrzeugseite angefahren. Der Pkw parkte in dieser Zeit in der Weißenburgstraße. Die Schadenshöhe wird auf circa 3.000 Euro geschätzt. Der Verursacher beging Unfallflucht.

ROTTENDORF, LKR. WÜRZBURG. Zwischen Dienstag, 10:00 Uhr, und Freitag, 11:00 Uhr, parkte ein grauer Mercedes in der Straße Hinterer Talweg. In dieser Zeit fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den Pkw im Bereich der Fahrerseite an und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

EISENHEIM, LKR. WÜRZBURG. Ein Unbekannter zerkratzte zwischen dem 25. und dem 28. Januar den Lack eines schwarzen Mercedes, der auf einem Parkplatz in der Straße An der Mainaue abgestellt war.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel. 0931/457-2230 bzw. die die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter Tel. 0931/457-1630 entgegen.