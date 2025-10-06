Auto IU
Zahlreiche Wildunfälle im Landkreis Main-Spessart
MAIN-SPESSART – Im Landkreis Main-Spessart kam es innerhalb weniger Tage zu sechs Wildunfällen, bei denen Wildschweine, Rehe sowie ein Dachs oder Waschbär mit PKW kollidierten. Fünf der Wildtiere wurden bei den Zusammenstößen getötet oder verletzt. Der entstandene Gesamtschaden an den beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf mindestens 8.500 Euro.
Hier ist eine Übersicht der gemeldeten Wildunfälle:
- Karsbach: Am Montag gegen 04:30 Uhr erfasste ein 30-jähriger Mann mit seinem VW Caddy auf der Staatsstraße 2434 ein Reh, das flüchtete und vermutlich verletzt wurde. Der Jagdpächter wurde zur Nachsuche verständigt. Schaden am PKW: ca. 1.500 Euro.
- Burgsinn: Am Sonntag gegen 23:15 Uhr kollidierte ein 68-jähriger Peugeot-Fahrer auf der Staatsstraße 2303 (Fellen Richtung Burgsinn) mit einem Reh, das dabei getötet wurde. Schaden am PKW: ca. 1.000 Euro.
- Fellen: Am Donnerstag gegen 21:00 Uhr prallte ein Tier, vermutlich ein Dachs oder Waschbär, gegen den Audi PKW einer 21-jährigen Fahrerin auf der Strecke Rengersbrunn Richtung Fellen. Schaden am PKW: ca. 500 Euro.
- Gemünden a. Main:
- Am Sonntag gegen 21:00 Uhr erfasste eine 28-jährige Audi-Fahrerin auf der Kreisstraße MSP 19 (Ruppertshütten Richtung Langenprozelten) ein Reh, das getötet wurde. Schaden am PKW: ca. 500 Euro.
- Am Samstagmorgen gegen 04:00 Uhr kollidierte ein 69-jähriger Nissan-Fahrer auf der Kreisstraße MSP 11 (Harrbach Richtung Kleinwernfeld) mit einem Wildschwein, das die Fahrbahn kreuzte und dabei getötet wurde. Schaden am PKW: ca. 2.000 Euro.
- Am Donnerstag gegen 19:30 Uhr erfasste eine 58-jährige Porsche-Fahrerin auf der Kreisstraße MSP 11 (Karlburg Richtung Harrbach) eines von zwei Rehen, die die Fahrbahn querten. Schaden am PKW: ca. 3.000 Euro.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!