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Zapfsäule beschädigt: Kraftstoffaustritt an Tankstelle in Gerolzhofen

7. April 2026Letztes Update 7. April 2026
Symbolfoto: 2fly4
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GEROLZHOFEN, LKR. SCHWEINFURT – Ein Missgeschick beim Anfahren hat am Samstagnachmittag zu einem größeren Feuerwehreinsatz an einer Tankstelle in der Frankenwinheimer Straße geführt. Ein 62-jähriger Autofahrer riss beim Verlassen des Geländes einen Tankschlauch ab, woraufhin eine erhebliche Menge Dieselkraftstoff auslief.

Gegen 13:50 Uhr wollte der Mann seinen Pkw an der Station betanken. Nachdem er jedoch bemerkt hatte, dass die Bezahlung an dieser Zapfsäule ausschließlich per Karte möglich war, entschied er sich dazu, den Vorgang abzubrechen und seine Fahrt ohne Kraftstoffaufnahme fortzusetzen.

Abgerissener Schlauch führt zu Dieselaustritt

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Dabei unterlief dem 62-Jährigen ein folgenschwerer Fehler: Er vergaß, den bereits eingesteckten Zapfhahn aus dem Tankstutzen seines Fahrzeugs zu entfernen. Als er anfuhr, riss der Tankschlauch unter der Krafteinwirkung komplett ab. In der Folge ergoss sich eine größere Menge Diesel über die Tankstellenfläche.

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