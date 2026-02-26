Zechpreller leistet bei Durchsuchung Widerstand
BAD KÖNIGSHOFEN IM LANDKREIS RHOEN-GRABFELD – Ein 33-jähriger Mann hat am Mittwochabend massiven Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet, nachdem er zuvor in einer Tankstelle und einem Lokal als Zechpreller aufgefallen war. Auf Anordnung eines Richters musste der Beschuldigte die Nacht in der Arrestzelle verbringen, zudem wurde ein umfangreiches Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.
Der Vorfall begann in einer Tankstelle in der Bamberger Straße, wo der Mann vier Flaschen Bier nicht bezahlen konnte. Er gab vor, Geld bei einer Bank zu holen, kehrte jedoch nie zurück. Während die Beamten den Sachverhalt aufnahmen, erreichte sie die Meldung über einen weiteren Zechbetrug an einem Lokal am Marktplatz. Da die Personenbeschreibung exakt übereinstimmte, konnten die Polizisten den 33-Jährigen schnell am Marktplatz ausfindig machen und stellen.
Als der Mann nach weiterem Diebesgut durchsucht werden sollte, schlug die Situation um. Er wehrte sich so heftig gegen die Maßnahmen, dass er schließlich gefesselt werden musste. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme durchgeführt, um den Grad einer möglichen Alkoholisierung festzustellen.
Neben dem Zechbetrug muss sich der Mann nun auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Die Ermittlungen der Polizei Bad Königshofen zu den genauen Hintergründen der Vorfälle dauern an.
