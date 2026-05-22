Zehn Jahre ohne TÜV: Motorrad stürzt bei Zeitlofs – Fahrer und Kind (10) schwer verletzt
ZEITLOFS / LKR. BAD KISSINGEN – Ein schwerer Motorradunfall hat sich am Mittwochmittag auf einer Verbindungsstraße im Landkreis Bad Kissingen ereignet. Ein 59-jähriger Motorradfahrer und ein zehnjähriges Kind stürzten bei voller Fahrt und zogen sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Unfall hat für den Fahrer nun auch gravierende strafrechtliche Konsequenzen, da die Maschine offenbar seit über einem Jahrzehnt nicht mehr beim TÜV war.
Der folgenschwere Sturz ereignete sich gegen 13:55 Uhr auf der Strecke zwischen Zeitlofs und Trübenbrunn. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der 59-jährige Mann auf seinem Motorrad unterwegs, als Sozius fuhr das 10-jährige Kind mit.
Blockierte Bremse führt zu Sturz bei voller Fahrt
Während der Fahrt kam es plötzlich zu einem massiven technischen Problem: Vermutlich blockierte unvermittelt die Bremse der Maschine. Durch die plötzliche Blockade verlor der Fahrer bei hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über das schwere Zweirad. Das Motorrad kam von der Fahrbahn ab und beide Insassen stürzten unsanft auf den Asphalt.
Sowohl der 59-Jährige als auch das zehnjährige Kind erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen. Aufgrund der Schwere der Verletzungen und für einen schonenden Transport forderte die Rettungsleitstelle umgehend zwei Rettungshubschrauber an. Nach einer medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurden beide Patienten in umliegende Krankenhäuser geflogen.
Hauptuntersuchung seit über zehn Jahren abgelaufen
Bei der anschließenden Unfallaufnahme durch die Polizei kam ein erschreckendes Detail ans Licht: Ersten Überprüfungen zufolge war die Hauptuntersuchung (HU) für das verunglückte Motorrad seit mittlerweile über zehn Jahren abgelaufen. Das Fahrzeug hätte in diesem Zustand schon längst nicht mehr im öffentlichen Straßenverkehr bewegt werden dürfen.
Gegen den 59-jährigen deutschen Fahrer wurde noch vor Ort ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Ein Gutachter soll nun im Auftrag der Polizei klären, inwieweit der jahrelang verschleppte Wartungsstau und die mangelhafte technische Überwachung direkt für das Versagen der Bremsanlage und den anschließenden schweren Unfall verantwortlich waren.
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