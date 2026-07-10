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Zehn Kitas aus der Region beteiligen sich erfolgreich an der „Startchance kita.digital“

10. Juli 2026Letztes Update 10. Juli 2026
Zehn Kitas aus der Region beteiligen sich erfolgreich an der „Startchance kita.digital“
Fachkräfte der teilnehmenden Kitas erhielten im Landratsamt Schweinfurt ihr Zertifikat zum Abschluss der Kampagne „Startchance kita.digital“ – es gratulierten (von rechts) Eva Hander (Fachaufsicht Landratsamt Schweinfurt), Landrat Florian Töpper und kita.digital.coachin Alexandra Bauer sowie (hintere Reihe, Vierte und Fünfte von links) Janet Ernst und Jana Gebhardt (Fachaufsicht Landratsamt Bad Kissingen). Foto: Andreas Lösch/Landratsamt Schweinfurt
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LANDKREIS SCHWEINFURT – Im Landratsamt Schweinfurt wurden mehrere Kindertageseinrichtungen aus der Region für ihre erfolgreiche Teilnahme an der Kampagne „Startchance kita.digital+Sprache“ ausgezeichnet, die frühkindliche Medienbildung und Sprachförderung verbindet.

Insgesamt zehn Kitas aus den Landkreisen Schweinfurt und Bad Kissingen haben das einjährige Qualifizierungsprogramm erfolgreich abgeschlossen und erhielten dafür eine entsprechende Urkunde. Ziel der Initiative ist es, Kinder frühzeitig und altersgerecht an digitale Medien heranzuführen und gleichzeitig pädagogische Fachkräfte in diesem Bereich weiterzubilden.

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Verstrickt und zugenäht

Die teilnehmenden Einrichtungen arbeiteten dabei eng mit speziell geschulten Coaches sowie Fachstellen der Landratsämter zusammen. Ergänzend wurden digitale Lernplattformen und Fortbildungsangebote genutzt, um medienpädagogische Konzepte in den Kita-Alltag zu integrieren und auch die Zusammenarbeit mit Eltern zu stärken.

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Im Mittelpunkt des Programms steht der Ansatz, Kindern einen sicheren, kreativen und reflektierten Umgang mit digitalen Medien zu ermöglichen. Dabei wird davon ausgegangen, dass viele Kinder bereits vor dem Eintritt in die Kita erste Erfahrungen mit digitalen Angeboten sammeln und entsprechend früh begleitet werden sollten.

Mit dem erfolgreichen Abschluss des aktuellen Jahrgangs haben bereits zahlreiche Einrichtungen in Bayern an der Kampagne teilgenommen und wichtige Impulse für die Weiterentwicklung frühkindlicher Bildungsarbeit im digitalen Bereich erhalten.


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