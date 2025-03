Zeichen gegen Rassismus und Diskriminierung

SCHWEINFURT – Klare Botschaft gegen Rassismus

Anlässlich der Internationalen Wochen gegen Rassismus ruft der Integrationsbeirat der Stadt Schweinfurt dazu auf, gemeinsam ein starkes Zeichen gegen Diskriminierung und für Vielfalt zu setzen. Die Aktionswochen erinnern an die Notwendigkeit, sich für Menschenrechte und Gleichberechtigung einzusetzen.

Mit der Arbeitsgruppe Antidiskriminierungsarbeit engagiert sich der Integrationsbeirat aktiv für den Schutz der Menschenwürde aller Bürgerinnen und Bürger. Ein zentrales Projekt ist der digitale Diskriminierungsmelder (www.diskriminierung-melden.com/umfrage), über den Betroffene anonym Vorfälle melden können. Zudem erhalten sie qualifizierte Beratung über die Stabsstelle „Gerne daheim in Schweinfurt“ und das Projekt M.U.T.

Der Internationale Tag gegen Rassismus erinnert an die blutige Niederschlagung einer friedlichen Demonstration gegen das Apartheid-Regime in Südafrika am 21. März 1960. Seit 1966 rufen die Vereinten Nationen an diesem Tag weltweit zum Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung auf.

„Es ist unsere gemeinsame Verantwortung, Rassismus zu benennen, gegen Diskriminierung aufzustehen und Vielfalt als Bereicherung zu verstehen“, betont der Vorsitzende des Integrationsbeirats, Özcan Durukan.

Der Integrationsbeirat steht solidarisch an der Seite aller von Rassismus betroffenen Menschen und setzt sich mit Nachdruck für eine diskriminierungsfreie und inklusive Gesellschaft ein.