Auto IU

Zeil: Frau muss Pkw ausweichen – 10.000 Euro Schaden

21. Dezember 2025Letztes Update 21. Dezember 2025
Symbolbild: 2fly4
Sparkasse

ZEIL A. MAIN, LKR. HASSBERGE – Eine 23-Jährige war am Freitag, gegen 18:30 Uhr, auf der Staatsstraße von Ebelsbach nach Knetzgau unterwegs.

Auf Höhe Ziegelanger kam ihr im Kurvenbereich mitten auf der Fahrbahn ein unbekannter Pkw entgegen. Die Frau musste in Richtung Leitplanke ausweichen, wodurch ihr Fahrzeug beschädigt wurde. Der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt unter Tel. 09521/927-0 entgegen.

Sandra Grätsch Oberbürgermeisterin für Schweinfurt
Mehr
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

21. Dezember 2025Letztes Update 21. Dezember 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)