Zeil: Frau muss Pkw ausweichen – 10.000 Euro Schaden

ZEIL A. MAIN, LKR. HASSBERGE – Eine 23-Jährige war am Freitag, gegen 18:30 Uhr, auf der Staatsstraße von Ebelsbach nach Knetzgau unterwegs.

Auf Höhe Ziegelanger kam ihr im Kurvenbereich mitten auf der Fahrbahn ein unbekannter Pkw entgegen. Die Frau musste in Richtung Leitplanke ausweichen, wodurch ihr Fahrzeug beschädigt wurde. Der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt unter Tel. 09521/927-0 entgegen.