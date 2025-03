Zeit für eigenes Gemüse

HASSFURT – Mit Beginn der Gartensaison startet auch die Seminarreihe „Nachhaltig Leben“ erneut. Der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Haßberge e.V. organisiert diese gemeinsam mit der Familie Fallenbacher in Kleinmünster.

Das erste von insgesamt sechs Modulen findet am Sonntag, 16. März, von 10 bis 13 Uhr statt. Christina und Christoph Fallenbacher geben dabei Einblicke in den biologischen Gemüseanbau, eine klimaangepasste Gartenphilosophie und den Schutz der biologischen Vielfalt. Die Praxiskurse vermitteln grundlegende Kenntnisse einer nachhaltigen Lebensweise mit dem Ziel der Selbstversorgung aus dem eigenen Garten.

Die Seminarreihe richtet sich sowohl an erfahrene Gärtner als auch an Neueinsteiger. Themen sind unter anderem der Bodenaufbau, Mischkultur und die Planung eines naturnahen Gartens. Die Teilnehmer lernen, wie man ohne Umgraben startet, welche Gemüsesorten sich gut ergänzen und welche Maßnahmen den Boden fruchtbar und stabil halten.

Im März ist es für einige Gartenarbeiten wie das Mulchen noch zu früh, doch gemeinsam wird besprochen, welche Pflegemaßnahmen im Sommer sinnvoll sind. Zudem gibt es praktische Übungen zum Säen, Pikieren von Jungpflanzen und zur Stecklingsvermehrung.

Zum Abschluss des Seminars klingt der Nachmittag bei einem gemütlichen Beisammensein mit einer gemeinsamen Gärtnermahlzeit aus. Eine Anmeldung ist erforderlich und ab sofort möglich beim Kreisverband für Gartenbau und Landespflege unter Telefon 09521/94262 oder per E-Mail an guntram.ulsamer@hassberge.de. Alternativ kann auch der Naturhof Siebensachen kontaktiert werden unter Telefon 0170/1636846 oder per E-Mail an c.fallenbacher@gmx.net