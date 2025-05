Zeit für Spargel und andere regionale Produkte

SCHWEINFURT STADT UND LAND – Unter dem Motto „Frisch vom Feld – auf den Tisch“ stand der diesjährige Pressetermin zur Spargelsaisoneröffnung im Landkreis Schweinfurt im Zeichen des regionalen Genusses. Im Fokus standen die gesamte Wertschöpfungskette des Spargels, vom Anbau über die Vermarktung bis hin zum Verkauf und der Verarbeitung in der Gastronomie.

Die Veranstaltung zeigte anschaulich den Weg des Spargels vom Feld der heimischen Betriebe über Spargelhütten, Hofläden und Partner wie den Unverpackt-Laden „Weltkind“ in Werneck bis zum Genuss in der regionalen Gastronomie.

Den symbolischen Spargelanstich vollzogen Armin Braun in Garstadt, Landrat Florian Töpper, die Spargelprinzessin des Landkreises Schweinfurt, Lena Ziegler, Bürgermeister Ulrich Werner (Bergrheinfeld) und Gastgeber Armin Braun gemeinsam.

Landrat Florian Töpper betonte die Bedeutung des Landkreises für den unterfränkische Spargelanbau: „Beeindruckende 30,5 % der gesamten Spargelflächen Unterfrankens befinden sich in unserem Landkreis. Ebenso stammen 35,5 % aller unterfränkischen Spargelbauern aus dem Schweinfurter Land. Damit übernimmt der Landkreis nicht nur eine bedeutende Rolle in der regionalen Landwirtschaft, sondern trägt aktiv zur Nahversorgung mit frischem, qualitativ hochwertigem Spargel bei.“ Erfreulicherweise konnte der Landkreis Schweinfurt entgegen dem unterfränkischen Trend sogar einen leichten Zuwachs an Anbauflächen verzeichnen.

Die Tour führte weiter nach Werneck zum Unverpackt-Laden „Weltkind“ und endete mit einem Spargelessen im Brauereigasthof Werneck. Spargelprinzessin Lena Ziegler hob die Bedeutung des Spargels für Qualität, Heimat und Genuss hervor.