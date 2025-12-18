„Zeitreise ins Gestern“ – demenzsensible Begegnung, Erinnerungen und gelebte Teilhabe
HASSFURT – Im Mehrgenerationenhaus Haßfurt bietet das Projekt „Zeitreise ins Gestern“ einen besonderen Ort für Seniorinnen und Senioren mit und ohne Demenz sowie deren Angehörige. Das durch den bayerischen Demenzfonds geförderte Angebot schafft einen geschützten Raum für Begegnung und Austausch, in dem durch biografieorientierte Themen und gemeinsames Erleben Erinnerungen geweckt und neue positive Momente geschaffen werden.
Beim letzten Treffen des Jahres stand das Thema „Weihnachten, Feiertage und Traditionen“ im Fokus der Gruppe. In einer wertschätzenden Atmosphäre teilten die Teilnehmenden persönliche Geschichten über frühere Familienbräuche und liebgewonnene Rituale. Das bewusste Erinnern und Erzählen trug dazu bei, die Gemeinschaft zu stärken und gemeinsam eine Reise in die Vergangenheit zu unternehmen.
Der Nachmittag wurde durch kulinarische Begleitung mit weihnachtlichem Gebäck, Kaffee und Kinderpunsch abgerundet. Im Anschluss an die Gesprächsrunde wurden die Seniorinnen und Senioren selbst kreativ: Unter Anleitung bastelten sie Sterne als Dekoration für das bevorstehende Fest. Dabei standen nicht nur die Ergebnisse, sondern vor allem die Freude am gemeinsamen Tun und das Erleben der eigenen Ressourcen im Vordergrund.
Das Mehrgenerationenhaus Haßfurt setzt mit diesem Angebot ein wichtiges Zeichen für eine demenzsensible Region. Durch die Kombination aus Erinnerungsarbeit und kreativen Aktivitäten wird die Isolation älterer Menschen aufgebrochen und die Lebensqualität aller Beteiligten nachhaltig gefördert.
