Zeitreise ins Gestern: Kreativer Nachmittag im Mehrgenerationenhaus Haßfurt

HASSFURT – Am Montag, den 16. Februar 2026, lädt das Mehrgenerationenhaus von 15.00 bis 16.30 Uhr zum Begegnungsangebot „Zeitreise ins Gestern“ in das Café Bistro „Offener Treff“ ein. Unter dem Motto „Farben im Kopf – Erinnerungen auf Papier“ gestaltet Kunsttherapeut Andreas Neunhoeffer gemeinsam mit den Gästen passend zur Faschingszeit individuelle Kunstwerke auf Leinwand.

Das Angebot richtet sich an Menschen mit Demenz, pflegende Angehörige sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger, die in einer geschützten Atmosphäre soziale Kontakte knüpfen und Erinnerungen lebendig halten möchten. Neben der kreativen Arbeit bleibt bei Kaffee und Snacks ausreichend Zeit für den persönlichen Austausch und das gemeinsame Schwelgen in vergangenen Tagen.

Eine Anmeldung für diesen Nachmittag ist nicht erforderlich. Du erhältst weitere Informationen im Mehrgenerationenhaus Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/952825-0 oder auf der Homepage unter www.mehrgenerationenhaus-hassfurt.de

